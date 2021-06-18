Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный улично-промышленный, мощность 150 Вт, фактическая светоотдача светильника 130 Лм/Вт, фактический световой поток 19 500 Лм, рассеиватель прозрачный, IP 65, диаграмма - косинусная, 650*130*124 мм, вес 3,35 кг, цветовая температура 4000К\5000К, , варианты крепления – П-образная лира, консоль, подвес. Степень защиты - IP65, УХЛ1, Ресурс светодиодного модуля > 110 000 ч; Температура эксплуатации: -60°C +60°C; Класс защиты от поражения эл. током: 1; Питающее напряжение: 90…264 В cos ф 0,98