Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Подставка настольная для канцелярских мелочей Uniplast пластик 7 отделений черная арт. 20200
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подставка настольная для канцелярских мелочей Uniplast пластик 7 отделений черная арт. 20200

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подставка настольная для канцелярских мелочей Uniplast пластик 7 отделений черная арт. 20200- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    7
    Подставка настольная для канцелярских мелочей Uniplast пластик 7 отделений черная арт. 20200

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 197
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      252,44
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      302,93
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      302,93c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      197
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      197c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      197
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      197c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      197
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      197c НДС

    Похожие товары

    Гирлянда хвойная "Снежная королева" с шишками заснеженная 20Х270СМ ПВХ Елкиторг 250 веточек
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 2800
    В корзину
    Елка 110х65х23ММ полимер/текстиль/глиттер золото Тианкин Артс энд Крафтс Ко. ЛТД Китай
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 17900
    В корзину
    Держатель поворотный тройной LEDEME L113 для полотенец 68СМ нержавеющая сталь хром на стену 390Г
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 1326
    В корзину
    Держатель Т-образный фиксированный 35СМ для шубки ГОСТ 50962-96
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 250
    В корзину
    Держатель насадок Кентукки
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Держатель магнит Проотель 45СМ для ножей
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    от 476,93
    В корзину
    Композиция декоративная Цикламен высота цветка-25СМ, D горшка-12СМ
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Кашпо с искусственными цветами Самшит точчи 82СМ
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Ветка калины декоративная Макс Кристмас 76СМ красная RS 1Z2471 Россия
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Ветка калины декоративная Макс Кристмас 45СМ белая RS 1Z2078 Россия
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Ветка калины декоративная Макс Кристмас 42СМ RS 1Z2489 Россия
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Ветка ель с калиной и шишками декоративная Макс Кристмас 120СМ красная RS 1T857 Россия
    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
    Не указана
    В корзину
    Позвонить