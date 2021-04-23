Подставка для пароконвектоматов открытая Abat ПК-10М 840х700х640/670ММ нержавеющая сталь регулируемые ножки с резиновыми вставками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подставка для пароконвектоматов открытая Abat ПК-10М 840х700х640/670ММ нержавеющая сталь регулируемые ножки с резиновыми вставками- Мебель для офисов и предприятий торговли