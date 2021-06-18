Завеса тепловая воздушная КЭВ-18П3041Е 380В 18000ВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая электрическая Промышленные тепловые завесы Тропик А-3 220В 3000ВТ 270М3/Ч 560х114х170ММ ГОСТ Р 52161.2.30-2007 ТУ 4864-001-18529758-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 8760₽
Осушитель воздуха мобильный DanVex DEH-600p 60л/сут 420М3/Ч 300х480х630ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Тепломаш КЭВ-6П2021Е 380В 3/6КВТ 1100/1350/1600М3/Ч 225х1540х300ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая электрическая Тепломаш КЭВ-24П6053Е
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D22-T18 380В 18/9/0КВТ 4700/2800М3/Ч 2200ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Электровентилятор G5E155-DO17-29U 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100 1800575
Вентиляторы бытовые
от 62400₽
Завеса тепловая Ballu BHC-H15T18-PS 380В 8/9/0КВТ 3800/3200М3/Ч 1510ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Тропик Т105E10 220/380В 5000ВТ 1050М3/Ч 1070х162х130ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 13200₽
Завеса тепловая воздушная Тропик Т106E10 380В 6КВТ белый ТУ 4864-001-18529758-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 15360₽
Завеса тепловая Ballu BHC-H10W18-PS 220В 20КВТ 2500/2100/1700М3/Ч 1110ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Тепломаш КЭВ-12П2022Е 380В 12000ВТ 1600М3/Ч 1500х200х210ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 19188₽