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    Главная / Торговый портал / Вентиляторы бытовые / Электровентилятор ERA 5С 100 ВКО
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электровентилятор ERA 5С 100 ВКО

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электровентилятор ERA 5С 100 ВКО- Вентиляторы бытовые
    12
    Электровентилятор ERA 5С 100 ВКО

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    Цена
    от 600
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      508,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС

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