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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD HP Enterprise 512547-B21, 512744-001 146ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 600МБ/С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD HP Enterprise 512547-B21, 512744-001 146ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 600МБ/С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD HP Enterprise 512547-B21, 512744-001 146ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 600МБ/С- Устройства запоминающие внутренние
    6
    Диск жесткий HDD HP Enterprise 512547-B21, 512744-001 146ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 600МБ/С

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    Цена
    от 5885
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27600
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      32568
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      32568c НДС
    • ЗАО "Современные технологии"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18637,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21992
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21992c НДС
    • ООО "ТРАНСЛИНК ЛТД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18637,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21992
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21992c НДС
    • АО "ТЕХНОСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18637,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21992
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21992c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18637,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21992
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21992c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18575,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21919
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      15K 6G SFF 2.5 HotPlug Dual Port HDD (For use with SAS Models servers and storage systems) [ 512547-B21, 512744-001 ]
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      21919c НДС
    • ООО "НИАЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15740,97
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18574,35
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Омская область, Томская область, Свердловская область, Курганская область, Пермский край, Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область, Новосибирская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
      Подробнее
      18574,35c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9576,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11300
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11300c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6896,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8137,4
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8137,4c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8040
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8040c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6652,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7850
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7850c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4987,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5885
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5885c НДС

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