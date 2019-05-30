Степлер Maped «Universal Metal» №24/6-26/6 до 25ЛИСТ металлический серый с черной накладкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Степлер Maped «Universal Metal» №24/6-26/6 до 25ЛИСТ металлический серый с черной накладкой- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием