Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) 6х2МЛ кат.номер 31002
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) 6х2МЛ кат.номер 31002

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) 6х2МЛ кат.номер 31002- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    21
    Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) 6х2МЛ кат.номер 31002

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) (6х2 мл), кат.№ 31002 HUMAN Германия
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов Реал бест РНК ВГС д/выявл. и количеств. опред. РНК вируса гепатита С РеалБест методом ПЦР/ОТ-ПЦР 48 опр. №1 D-0799
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Тест-полоска для анализаторов мочи Uriscan Pro, Uriscan Optima Uriscan 11 strip 100ШТ U41 YD Diagnostic Corp Южная Корея
    Реагенты диагностические
    от 1384,1
    В корзину
    Набор реагентов КАЛЬЦИЙ ОСР для определения кальция 200МЛ №1 С072.1.200 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов NovoLink Max Polymer Detection System д/визуализации на основе полимера и пероксидазы 1250 тестов №1 RE7280-К
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов АСТ-УФ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт комплект №1 500МЛ В-8081 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия жидкая форма
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Тест-полоски индикаторные Определение сахара и кетонов в моче DiaPhan 50ШТ
    Реагенты диагностические
    от 807,29
    В корзину
    Тест-полоска набор для определения стрептококков STREPTOtest 16 10003385 Erba Lachema s.r.o
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Тест-полоска набор иммун. д/опред. барбитуратов, экстази, метадона BAR-Ecstasy-MTD 50ШТ
    Реагенты диагностические
    от 6500
    В корзину
    Тест-полоска набор иммун. ИХА-ВИЧ 1/2-фактор 1ШТ
    Реагенты диагностические
    от 107,25
    В корзину
    Тест-полоска на выявление 12 видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, матамфетамин, метадон, фенциклидин, МДМА, ТАД, котинин) ИХА-МУЛЬТИ-фактор ТУ 9398-054-51062356-2010 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Тест-полоска набор для определения сердечного тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека Тропонин I 25ШТ
    Реагенты диагностические
    от 18150
    В корзину
    Тест-полоска индикаторная для определения скрытой крови в моче Гемоскан 100ШТ ТУ 9398-005-33020495-2006 ООО "Биоскан" Россия
    Реагенты диагностические
    от 4362,54
    В корзину
    Позвонить