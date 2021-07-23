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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Лента светодиодная Электростандарт LSTR003 220В 50М 14.4ВТ синяя IP65
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента светодиодная Электростандарт LSTR003 220В 50М 14.4ВТ синяя IP65

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента светодиодная Электростандарт LSTR003 220В 50М 14.4ВТ синяя IP65- Светильники и осветительные устройства
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    Лента светодиодная Электростандарт LSTR003 220В 50М 14.4ВТ синяя IP65

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    Цена
    от 214
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    Поставщики
    • ООО "РИЛЛИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      214
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      214c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      214
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      214c НДС

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