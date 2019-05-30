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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями / Набор продуктовый для кофе-пауз при проведении Дня молодого работника Состав: ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КЕНИЯ САНРАЙЗ ГРИНФИЛД 100 пак по 2 г (36 шт )(ТУ 9191-001-39420178-97) ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ АХМАД 25 шт по 2 г (66 шт) (ТУ 9191-001-59050909-14) САХАР-РАФИНАД ПРЕССОВАННЫЙ 1 кг (30 шт) (ГОСТ 22-94) КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЯКОБС МОНАРХ ст/б 95 г (54 шт) (ГОСТ Р 51881-2002) ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ ЛЮБИМОЕ РотФронт 400 г (252 шт) (ГОСТ 24901-2014) ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ МЕТРОПОЛИС 1,8 кг (30 шт) (ГОСТ 6441-2014) КОНФЕТЫ КАРА КУМ Красный Октябрь 250 г (204 шт) (ТУ 9120-005-59727039-2016) ВАФЛИ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт 300 г (204 шт) (ТУ 9130-007-59727039-2016) РУЛЕТ МИНИ БИСКВИТНЫЙ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт порционный 6х35 г 210 г (492 шт) (ГОСТ 14621-78) КРЕКЕР МИНИ С СОЛЬЮ БОДРОСТЬ РотФронт 150 г (300 шт) (ТУ 9132-032-00340664-11) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ КУБАЙ 0,5 л (846 шт) (ТУ 9185-011-02701706-09) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ НАРЗАН ЭЛИТА Нарзан ст/б 0,5 л (180 шт) (ГОСТ Р 54316-2011) СОК МУЛЬТИФРУКТ ЮЖАНИЯ Южный альянс 0,2 л (960 шт) (ГОСТ 32103-2013) САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЛЮС СТАНДАРТ 1-СЛОЙНЫЕ 24*24 С МИКРОТЕСНЕНИЕМ БЕЛЫЕ 1/100 (186 пач.) (ГОСТ 52354-2005) ЧАШКА 200 мл КОФЕЙНАЯ (1947 шт) (ГОСТ Р 50962-96)
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    Набор продуктовый для кофе-пауз при проведении Дня молодого работника Состав: ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КЕНИЯ САНРАЙЗ ГРИНФИЛД 100 пак по 2 г (36 шт )(ТУ 9191-001-39420178-97) ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ АХМАД 25 шт по 2 г (66 шт) (ТУ 9191-001-59050909-14) САХАР-РАФИНАД ПРЕССОВАННЫЙ 1 кг (30 шт) (ГОСТ 22-94) КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЯКОБС МОНАРХ ст/б 95 г (54 шт) (ГОСТ Р 51881-2002) ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ ЛЮБИМОЕ РотФронт 400 г (252 шт) (ГОСТ 24901-2014) ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ МЕТРОПОЛИС 1,8 кг (30 шт) (ГОСТ 6441-2014) КОНФЕТЫ КАРА КУМ Красный Октябрь 250 г (204 шт) (ТУ 9120-005-59727039-2016) ВАФЛИ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт 300 г (204 шт) (ТУ 9130-007-59727039-2016) РУЛЕТ МИНИ БИСКВИТНЫЙ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт порционный 6х35 г 210 г (492 шт) (ГОСТ 14621-78) КРЕКЕР МИНИ С СОЛЬЮ БОДРОСТЬ РотФронт 150 г (300 шт) (ТУ 9132-032-00340664-11) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ КУБАЙ 0,5 л (846 шт) (ТУ 9185-011-02701706-09) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ НАРЗАН ЭЛИТА Нарзан ст/б 0,5 л (180 шт) (ГОСТ Р 54316-2011) СОК МУЛЬТИФРУКТ ЮЖАНИЯ Южный альянс 0,2 л (960 шт) (ГОСТ 32103-2013) САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЛЮС СТАНДАРТ 1-СЛОЙНЫЕ 24*24 С МИКРОТЕСНЕНИЕМ БЕЛЫЕ 1/100 (186 пач.) (ГОСТ 52354-2005) ЧАШКА 200 мл КОФЕЙНАЯ (1947 шт) (ГОСТ Р 50962-96)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор продуктовый для кофе-пауз при проведении Дня молодого работника Состав: ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КЕНИЯ САНРАЙЗ ГРИНФИЛД 100 пак по 2 г (36 шт )(ТУ 9191-001-39420178-97) ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ АХМАД 25 шт по 2 г (66 шт) (ТУ 9191-001-59050909-14) САХАР-РАФИНАД ПРЕССОВАННЫЙ 1 кг (30 шт) (ГОСТ 22-94) КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЯКОБС МОНАРХ ст/б 95 г (54 шт) (ГОСТ Р 51881-2002) ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ ЛЮБИМОЕ РотФронт 400 г (252 шт) (ГОСТ 24901-2014) ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ МЕТРОПОЛИС 1,8 кг (30 шт) (ГОСТ 6441-2014) КОНФЕТЫ КАРА КУМ Красный Октябрь 250 г (204 шт) (ТУ 9120-005-59727039-2016) ВАФЛИ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт 300 г (204 шт) (ТУ 9130-007-59727039-2016) РУЛЕТ МИНИ БИСКВИТНЫЙ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт порционный 6х35 г 210 г (492 шт) (ГОСТ 14621-78) КРЕКЕР МИНИ С СОЛЬЮ БОДРОСТЬ РотФронт 150 г (300 шт) (ТУ 9132-032-00340664-11) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ КУБАЙ 0,5 л (846 шт) (ТУ 9185-011-02701706-09) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ НАРЗАН ЭЛИТА Нарзан ст/б 0,5 л (180 шт) (ГОСТ Р 54316-2011) СОК МУЛЬТИФРУКТ ЮЖАНИЯ Южный альянс 0,2 л (960 шт) (ГОСТ 32103-2013) САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЛЮС СТАНДАРТ 1-СЛОЙНЫЕ 24*24 С МИКРОТЕСНЕНИЕМ БЕЛЫЕ 1/100 (186 пач.) (ГОСТ 52354-2005) ЧАШКА 200 мл КОФЕЙНАЯ (1947 шт) (ГОСТ Р 50962-96)- Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
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    Набор продуктовый для кофе-пауз при проведении Дня молодого работника Состав: ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КЕНИЯ САНРАЙЗ ГРИНФИЛД 100 пак по 2 г (36 шт )(ТУ 9191-001-39420178-97) ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ АХМАД 25 шт по 2 г (66 шт) (ТУ 9191-001-59050909-14) САХАР-РАФИНАД ПРЕССОВАННЫЙ 1 кг (30 шт) (ГОСТ 22-94) КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЯКОБС МОНАРХ ст/б 95 г (54 шт) (ГОСТ Р 51881-2002) ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ ЛЮБИМОЕ РотФронт 400 г (252 шт) (ГОСТ 24901-2014) ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ МЕТРОПОЛИС 1,8 кг (30 шт) (ГОСТ 6441-2014) КОНФЕТЫ КАРА КУМ Красный Октябрь 250 г (204 шт) (ТУ 9120-005-59727039-2016) ВАФЛИ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт 300 г (204 шт) (ТУ 9130-007-59727039-2016) РУЛЕТ МИНИ БИСКВИТНЫЙ СО ВКУСОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА КОРОВКА РотФронт порционный 6х35 г 210 г (492 шт) (ГОСТ 14621-78) КРЕКЕР МИНИ С СОЛЬЮ БОДРОСТЬ РотФронт 150 г (300 шт) (ТУ 9132-032-00340664-11) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ КУБАЙ 0,5 л (846 шт) (ТУ 9185-011-02701706-09) ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ НАРЗАН ЭЛИТА Нарзан ст/б 0,5 л (180 шт) (ГОСТ Р 54316-2011) СОК МУЛЬТИФРУКТ ЮЖАНИЯ Южный альянс 0,2 л (960 шт) (ГОСТ 32103-2013) САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЛЮС СТАНДАРТ 1-СЛОЙНЫЕ 24*24 С МИКРОТЕСНЕНИЕМ БЕЛЫЕ 1/100 (186 пач.) (ГОСТ 52354-2005) ЧАШКА 200 мл КОФЕЙНАЯ (1947 шт) (ГОСТ Р 50962-96)

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    Цена
    от 295000
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    Поставщики
    • ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      295000
      Спецификация
      Торговля оптовая молочными продуктами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      295000c НДС

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