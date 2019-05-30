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    Главная / Торговый портал / Профили прямоугольные полосообразного сечения из алюминия или алюминиевых сплавов / Шина прямоугольного сечения из технического алюминия 6х60 АД 31Т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шина прямоугольного сечения из технического алюминия 6х60 АД 31Т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шина прямоугольного сечения из технического алюминия 6х60 АД 31Т- Профили прямоугольные полосообразного сечения из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Шина прямоугольного сечения из технического алюминия 6х60 АД 31Т

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    Цена
    от 441,32
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    Единица измерения:
    М
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    Поставщики
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      374
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      441,32
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      441,32c НДС

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