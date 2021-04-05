Электрочайник Tefal KI760 2400ВТ 1.7Л закрытая спираль металл/стекло серебристый 885371 Китай

Характеристики

Торговая марка: Tefal Подробные характеристики Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2400 вт Комус-Гид: подсветка воды Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Да Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: да Материал фильтра: синтетический Отключение при отсутствии воды: Да Блокировка крышки: Да Цвет корпуса: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал корпуса: металл/стекло Отсек для сетевого шнура: Нет Размер (ШхГхВ): 184x224x267 мм Вес: 1.865 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай