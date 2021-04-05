Электрочайник Tefal KI760 2400ВТ 1.7Л закрытая спираль металл/стекло серебристый 885371 Китай

Цена без НДС, руб.
3883,33
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Tefal
Подробные характеристики
Объем: 1.7 литр
Терморегулятор: Нет
Мощность: 2400 вт
Комус-Гид: подсветка воды
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Подсветка: Да
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: синтетический
Отключение при отсутствии воды: Да
Блокировка крышки: Да
Цвет корпуса: серебристый
Вращение на 360 гр: Да
Материал корпуса: металл/стекло
Отсек для сетевого шнура: Нет
Размер (ШхГхВ): 184x224x267 мм
Вес: 1.865 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай