Проволока низкоуглеродистая о/н от. 3ММ ГОСТ3282-74

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока низкоуглеродистая о/н от. 3ММ ГОСТ3282-74- Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали