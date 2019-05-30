Скамья для раздевалки металлическая с покрытием кож.зам. 160СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья для раздевалки металлическая с покрытием кож.зам. 160СМ- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом