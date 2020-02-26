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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов / Мачта ВОУ-16/3-III осветительная с мобильной рамой 16.00М ГОСТ 9.307-89
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мачта ВОУ-16/3-III осветительная с мобильной рамой 16.00М ГОСТ 9.307-89

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мачта ВОУ-16/3-III осветительная с мобильной рамой 16.00М ГОСТ 9.307-89- Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
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    Мачта ВОУ-16/3-III осветительная с мобильной рамой 16.00М ГОСТ 9.307-89

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    Цена
    от 491010
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИнвестСтрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      416110,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      491010
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      491010c НДС

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