Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки 24AWG медный 4 пары Cat 5e UTP 4x2x0.5 SkyNet Standart

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки 24AWG медный 4 пары Cat 5e UTP 4x2x0.5 SkyNet Standart- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки