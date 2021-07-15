Монтаж и запуск в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж и запуск в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации