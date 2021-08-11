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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная на резинках голубая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная на резинках голубая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная на резинках голубая- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    93
    Маска защитная медицинская одноразовая нетканый материал трехслойная на резинках голубая

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "ЦМРСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      795,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      875,05
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      875,05c НДС
    • ООО "ЮНИКСО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      225
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      270
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      270c НДС
    • ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "ТЕХМАШПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      50
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      44
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44c НДС
    • ООО "ЦСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43,44
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      43,44c НДС
    • ООО "КОНТУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Московская область
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "ВИКТОРИСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ПЕРМЯКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28c НДС
    • ООО "ВЫМПЕЛ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      27,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,5c НДС
    • ООО "ЧИСТО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ЛЫСЕНКО СЕРГЕЙ АНТОНИНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "ТД АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,4c НДС
    • ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,48
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17,38
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,38c НДС
    • ООО "ЭКОСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,48
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17,38
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,38c НДС
    • ООО "ВИТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15,45
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      17
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16,5c НДС
    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,48
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15,93
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,93c НДС
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15,84
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,84c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,2
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15,62
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,62c НДС
    • ООО "КАЛАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,6c НДС
    • ООО "ИНТЕЛЛЕКТСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,49c НДС
    • ООО "ЯХТИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,86
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15,25
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,25c НДС
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • ООО "ОЛИМП СПЕЦОДЕЖДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • ООО "СИТИМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      14,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      69050000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14,9c НДС
    • ООО "ОСНОВА БИЗНЕСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,1
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      14,41
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      69050000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14,41c НДС
    • ООО "ЗАЩИТНИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      69050000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13c НДС
    • ЖЕЛЕЗНОВ ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      69050000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО "СПИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО "ВЭЛТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10c НДС
    • ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,9c НДС
    • ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9,84
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,84c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,6c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКОНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,2
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9,02
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,02c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ-Н"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9c НДС
    • ООО "АГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,42
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8,91
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      9000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,91c НДС
    • ООО "ЭГИДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      8,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,8c НДС
    • СИНДЕЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      8,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,5c НДС
    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,4c НДС
    • БАБАРЫКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,8c НДС
    • ООО "ЦТ Лантан"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,5c НДС
    • ООО ПО "ТРУБНОЕ РЕШЕНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,2c НДС
    • ДЕЛЬ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7c НДС
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,6c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,5c НДС
    • ООО "ТЦ "ПОИСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6,29
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,29c НДС
    • ООО "ВОЛЬФ РУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,6
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6,16
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,16c НДС
    • ООО ТД "ВЕРШИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,94
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,94c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,94
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,94c НДС
    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,8c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,6c НДС
    • АО "ТД ТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,6c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,5c НДС
    • ООО "ГАСТРОПИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,46
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5,46
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,46c НДС
    • ООО "НИИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,2c НДС
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,7
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,17
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,17c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,6
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,06
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,06c НДС
    • ООО "ЧУСОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,55
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,01
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,01c НДС
    • ООО «АВТОГРАФ СЕЙФТИ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,55
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,01
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,01c НДС
    • ГИМАЛЕТДИНОВА АЛИЯ АЗАМАТОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ООО ПК "ТЗПИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,9c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,8c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,13
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,55
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,55c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,1
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,51
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,51c НДС
    • ООО "АССОРТИМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,5c НДС
    • ООО "4С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,9
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,29
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,29c НДС
    • ООО "БАСАТИ ЛОДЖИСТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,2c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      4,2c НДС
    • ООО "ОЙЛСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,2c НДС
    • ВОРОНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,2c НДС
    • ООО "БК34"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "ЮНИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,73
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Маска одноразовая 3-х слойная медицинская в пакетах (1уп/60шт) (Без размеров)
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,73c НДС
    • ООО "ЭТАЛОНМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,5c НДС
    • ООО "СПЕКТРАМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3c НДС
    • ООО "ЭТАЛОНМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,65c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • ООО "КАНЦОПТТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • ООО "АТЛАНТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,39
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      840498
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,39c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,97
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,17
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,17c НДС
    • ООО "ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРУДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,1
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,1c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,74
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,09
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,09c НДС
    • ООО "МИКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,9
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,09
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      150000000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      2,09c НДС
    • ООО ТД "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2c НДС
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,92
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,92c НДС
    • ООО "НОРДПЛАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,65
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,82
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,82c НДС
    • ООО "ПМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,65
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,82
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,82c НДС
    • ООО "МЕКЛИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,75
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Самарская область
      Подробнее
      1,75c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЦЕНТУРИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,65c НДС
    • ООО "СИБТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      500000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,6c НДС
    • ООО "АЙРОН БАРБЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,6c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,56
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,56c НДС
    • ООО "ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,5c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,5c НДС
    • АО "ОПТИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,35
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,49c НДС
    • ООО "АЛЬМОК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,31
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,45
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,45c НДС
    • ООО "ГИВИ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,44
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,44c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,29
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,43
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,43c НДС
    • ООО "МТГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,4c НДС
    • ООО "МТГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,4c НДС
    • ООО "МЛС-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,37
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,37c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,12
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,35c НДС
    • ЛАВРЕНТЬЕВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • ООО "КИМ МЕДИКАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      486850
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • ООО "КРАФТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      486850
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • ООО "ВЕНД-КОММЕРЦ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • СЕДОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • АНЮТОЧКИН ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,25
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,25
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,25c НДС
    • АО "ИННОВАТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,10
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,22
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,22c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,1
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,1c НДС
    • ЗАКИРОВ МАРАТ НАФИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • БОНДАРЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • СУРКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОЛИМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ФАВОРИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000000
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    • ООО "ВАИЛ ВОРКС РУС"
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      0
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      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
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    • ООО ТД "АРТЕКС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ЛАБПРОФ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПРЕСТИЖ МЕДИКАЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • СПИРИН АРТУР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • КОРОТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СПР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РБ КАФЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ивановская область
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    • ООО "МЕДСТОР"
      Все товары
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000000
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      Не указана

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