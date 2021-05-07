Цена без НДС, руб.
18040,38
Спецификация
Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Регионы поставки
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Омская область, Томская область, Свердловская область, Курганская область, Пермский край, Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область, Новосибирская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ (Архангельская область)