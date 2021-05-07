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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD HP 508035-001 500ГБ SATA 2.5" 7200ОБ/МИН 3ГБ/С
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD HP 508035-001 500ГБ SATA 2.5" 7200ОБ/МИН 3ГБ/С

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD HP 508035-001 500ГБ SATA 2.5" 7200ОБ/МИН 3ГБ/С- Устройства запоминающие внутренние
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    Диск жесткий HDD HP 508035-001 500ГБ SATA 2.5" 7200ОБ/МИН 3ГБ/С

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    Цена
    от 21287,65
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27140
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      27140c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18042,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21290
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      21290c НДС
    • ООО "НИАЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18040,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21287,65
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Омская область, Томская область, Свердловская область, Курганская область, Пермский край, Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область, Новосибирская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
      Подробнее
      21287,65c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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