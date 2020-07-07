Реактив Гликозилированный гемоглобин контроль патология 05912504190, Roche
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 30700₽
Реактив для синтеза монокристаллы нитрата бария, химического состава Ba(NO3)2 АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив для синтеза кристаллы титанилфосфата калия, легированные рубидием 0.2КГ 40ММ рабочий спектральный диапазон 0.35-4.5МКМ АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор спец. белков д/клинич. биохимии Randox многоуров. 3х1МЛ №1 СР2179 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор eCal для in vitro диагн. на анализаторах Konelab t 2-8С №1 REF 981830 Термо Фишер Сайентифик Ой
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 750,2₽
Реактив Калибратор Брамс ПКТ д/анализатора Брамс Криптор чувствительный К-Кал 50 опр. 6МЛ №1 82591 БРАМС ГмбХ
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Реактив Калибратор sCAL д/анализатора Konelab 3МЛ №10 981831 Термо Фишер Сайентифик
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 757,46₽
Реагент Мультикалибратор лиофилизированный DiaSys TruCal U для биохимических исследований 1х3МЛ
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 800₽
Мультикалибратор №1 5МЛ CAL2351 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК для клинической биохимии Randox уровень 3
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 1175₽
Мультикалибратор №10 5МЛ 5-175 (Кормей)
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
Не указана
Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³) с буфером, МиниМед-Р
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 408₽
Реактив Калибратор Preciset RF д/анализатора биохимич. д/опред. ревматоидного фактора 5МЛ №1 RF2301 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК
Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
от 808,09₽