Провод монтажный Belden 83001 1х28 желтый TFE-оболочка посеребренная медь многожильный
Провода монтажные
Не указана
Светильник встраиваемый светодиодный Varton 27ВТ 6500К 595х595х50ММ
Светильники и осветительные устройства
Не указана
Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 5х10.0ММ2 1КВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ
от 631010,2₽
Лампа для освещения конвекционных печей Osram HALOSTAR OVEN G4 10ВТ 12В
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
от 33,06₽
Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБЛГ 3х95ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16. К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
Не указана
Лампа индикаторная LED КЭАЗ AD22DS 230В красная
Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы
от 120₽
Кабель монтажный ККЗ МК ВЭВнг(А)-LS 21зх1.0м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 21 1ММ2
Кабели монтажные
Не указана
Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмКВ(г) 9х0.75м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 9 0.75ММ2
Кабели монтажные
Не указана
Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААП2Л 4х185ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
Не указана
Кабель монтажный МКППЭнг(А)-HF 14х3х0.50 ТУ 3581-414-00217053-2010 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 14х3 0.5ММ2
Кабели монтажные
Не указана
Конденсатор постоянной емкости К50-35 1000 мкф 35 В 105°С
Конденсаторы постоянной емкости прочие
от 27₽
Лампа автомобильная Osram А12-21 WY21W WX3x16d 7504 12В 21ВТ без цоколя желтый
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
от 115₽