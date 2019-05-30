Провод монтажный Belden 83001 1х28 желтый TFE-оболочка посеребренная медь многожильный Провода монтажные Не указана В корзину

Светильник встраиваемый светодиодный Varton 27ВТ 6500К 595х595х50ММ Светильники и осветительные устройства Не указана В корзину

Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 5х10.0ММ2 1КВ Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ от 631010,2 ₽ В корзину

Лампа для освещения конвекционных печей Osram HALOSTAR OVEN G4 10ВТ 12В Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки от 33,06 ₽ В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБЛГ 3х95ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16. К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Лампа индикаторная LED КЭАЗ AD22DS 230В красная Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы от 120 ₽ В корзину

Кабель монтажный ККЗ МК ВЭВнг(А)-LS 21зх1.0м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 21 1ММ2 Кабели монтажные Не указана В корзину

Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмКВ(г) 9х0.75м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 9 0.75ММ2 Кабели монтажные Не указана В корзину

Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААП2Л 4х185ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель монтажный МКППЭнг(А)-HF 14х3х0.50 ТУ 3581-414-00217053-2010 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 14х3 0.5ММ2 Кабели монтажные Не указана В корзину

Конденсатор постоянной емкости К50-35 1000 мкф 35 В 105°С Конденсаторы постоянной емкости прочие от 27 ₽ В корзину