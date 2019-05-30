Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые / Паяльник ПМЛ-1Б-О-1
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Паяльник ПМЛ-1Б-О-1

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Паяльник ПМЛ-1Б-О-1- Приборы бытовые
    2
    Паяльник ПМЛ-1Б-О-1

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1400
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1400
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1400c НДС

    Похожие товары

    Провод монтажный Belden 83001 1х28 желтый TFE-оболочка посеребренная медь многожильный
    Провода монтажные
    Не указана
    В корзину
    Светильник встраиваемый светодиодный Varton 27ВТ 6500К 595х595х50ММ
    Светильники и осветительные устройства
    Не указана
    В корзину
    Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 5х10.0ММ2 1КВ
    Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ
    от 631010,2
    В корзину
    Лампа для освещения конвекционных печей Osram HALOSTAR OVEN G4 10ВТ 12В
    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
    от 33,06
    В корзину
    Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААБЛГ 3х95ММ2 10КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16. К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия
    Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
    Не указана
    В корзину
    Лампа индикаторная LED КЭАЗ AD22DS 230В красная
    Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы
    от 120
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭВнг(А)-LS 21зх1.0м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 21 1ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмКВ(г) 9х0.75м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 9 0.75ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня ААП2Л 4х185ММ2 1КВ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия
    Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный МКППЭнг(А)-HF 14х3х0.50 ТУ 3581-414-00217053-2010 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 14х3 0.5ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Конденсатор постоянной емкости К50-35 1000 мкф 35 В 105°С
    Конденсаторы постоянной емкости прочие
    от 27
    В корзину
    Лампа автомобильная Osram А12-21 WY21W WX3x16d 7504 12В 21ВТ без цоколя желтый
    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
    от 115
    В корзину
    Позвонить