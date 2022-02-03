Бумага для плоттеров Albeo А1+ Z80-24-1 80г/м2 610ммх45.7м

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров Albeo А1+ Z80-24-1 80г/м2 610ммх45.7м- Бумага для аппаратов и приборов