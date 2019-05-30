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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств / Техническое обслуживание газовой аппаратуры автомобилей Большое ТО топливных систем автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе. Газобаллонное оборудование фирмы "LOVATO", "TOMASETTO".
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание газовой аппаратуры автомобилей Большое ТО топливных систем автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе. Газобаллонное оборудование фирмы "LOVATO", "TOMASETTO".

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание газовой аппаратуры автомобилей Большое ТО топливных систем автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе. Газобаллонное оборудование фирмы "LOVATO", "TOMASETTO".- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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    Техническое обслуживание газовой аппаратуры автомобилей Большое ТО топливных систем автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе. Газобаллонное оборудование фирмы "LOVATO", "TOMASETTO".

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    Цена
    от 1188
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    Поставщики
    • ИП Венедиктов Дмитрий Юрьевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1188
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1188
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1188c НДС

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