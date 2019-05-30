Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием / Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ серый упак25ШТ FO21352
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ серый упак25ШТ FO21352

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ серый упак25ШТ FO21352- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
    3
    Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ серый упак25ШТ FO21352

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 133,28
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ОФИС ДОМ-1"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      133,28
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      133,28
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      133,28c НДС

    Похожие товары

    Фильтр воздушный Caterpillar 1777375
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    Не указана
    В корзину
    Запчасти для миксера планетарный Вал в сборе Splined tool holder shaft поз.S20 для взбивательной машины MB 40S OKQ542 Dito Sama
    Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
    Не указана
    В корзину
    Дополнительное оборудование для бензобура шнек Союз для мотобура ББС-01-150 150х800ММ
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    от 2238
    В корзину
    Фильтр Sofima гидросистемы МПТ301FDICIHB5
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    от 7500,01
    В корзину
    Фильтр воздушный первичный CA 6I2507
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    от 7311
    В корзину
    Фильтр антикоррозийный Caterpillar D9N 9N 9W3718
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    Не указана
    В корзину
    Степлер особо мощный KW-Trio 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17мм 140ЛИСТ металл/пластик черный
    Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
    от 3365,36
    В корзину
    Скрепочница магнитная Attache Selection пластиковая черная со скрепками
    Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
    от 152
    В корзину
    Степлер мощный Rexel Gladiator до 160ЛИСТ черный/серебро
    Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
    от 5675
    В корзину
    Фильтр низкого давления J5700-1107200A
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    от 41894,87
    В корзину
    Фильтр топливный основной Fleetguard ST20703
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    Не указана
    В корзину
    Фильтр воздухоочистителя Toyota 1780151020
    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
    от 2625,5
    В корзину
    Позвонить