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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием / Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ красный упак25ШТ FO21353
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ красный упак25ШТ FO21353

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ красный упак25ШТ FO21353- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
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    Механизм для скоросшивателя Вставка FORPUS 34x150ММ красный упак25ШТ FO21353

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    Цена
    от 133,28
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ОФИС ДОМ-1"
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      Цена без НДС, руб.
      133,28
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      133,28
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      133,28c НДС

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