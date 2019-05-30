Подмость ПСП алюминиевая 1200х600мм 3М 5М Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 34840 ₽ В корзину

Опора регулируемая ОРГ1-57ХЛ 09Г2С Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 5954,4 ₽ В корзину

Щетка дисковая с хвостовиком дисковая жгутовая Osborn 026.051-9906 для УШМ сталь 178х6х22.2х0.5ММ 48 жгутов Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Рольставни Шатим Трейд ворота гаражные профиль AER55/mS коричневый Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 10122 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный С8П1-тдц полочный потолочный прямолинейный термодиффузионное цинкование 1ШТ 720Н 1050ММ 3,21КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573505 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Профиль направляющий Knauf 100х40х0.6ММ ТУ 1121-004-04001508-2003 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 144 ₽ В корзину

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Блок дверной двупольный наружный ДПН Д Б Дв ПВХ профиль белый 2100х1300ММ ГОСТ 30970-2002 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Металлоконструкция крупногабаритная строительная для агропромышленного комплекса и нефтегазовой отрасли (ОПК) АО "СТЗ" Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Модуль для радиоактивных веществ 26КГ 116КГ от -50 до +30ГРАД ЦЕЛЬС Ст.3 ГОСТ 380-2005 2 500х500х605ММ краска стойкая к дез. растворам УХЛ.1/II Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Конструкция стальная с облицовкой 34х38/30х3Zn (1400х960 - 8ШТ, 1000х1500 - 5ШТ, 1000х2800 - 5ШТ, 4000х640 - 4ШТ, 1100х640 – 4ШТ, ступень 34х38/30х3Zn (870х240 – 58ШТ, 600х240 – 52ШТ) ТУ 5262-001-39439628-2006 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 456748,14 ₽ В корзину