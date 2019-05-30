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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки / Кронштейн кабельный Р2П1-ц рожковый потолочный горячее цинкование 2ШТ 180Н 115ММ 40ММ 0,59КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573333
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кронштейн кабельный Р2П1-ц рожковый потолочный горячее цинкование 2ШТ 180Н 115ММ 40ММ 0,59КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573333

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кронштейн кабельный Р2П1-ц рожковый потолочный горячее цинкование 2ШТ 180Н 115ММ 40ММ 0,59КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573333- Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
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    Кронштейн кабельный Р2П1-ц рожковый потолочный горячее цинкование 2ШТ 180Н 115ММ 40ММ 0,59КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573333

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    • УЛ АО "ТАТЭМ"
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      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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