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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Драм-картридж Xerox 101R00434
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Драм-картридж Xerox 101R00434

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-картридж Xerox 101R00434- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Драм-картридж Xerox 101R00434

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    Цена
    от 5274
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    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      15300
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      12540
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      15048c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      14892
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      14892c НДС
    • ООО "ОСА"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      14400
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      14400c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11902
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14282,4
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      14282,4c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
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      Цена без НДС, руб.
      11808,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14170,63
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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      Минимальная партия
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      14170,63c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ЛАЙТ КОПИ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      13256,4
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      13256,4c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      13220c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      10783
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12939,6
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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      Минимальная партия
      0
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      12939,6c НДС
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      1
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      12636c НДС
    • ООО "МК КОМПАНИ ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
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      1
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      Цена без НДС, руб.
      10410
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12492
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      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11962,16
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ГЕЛЬД-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      10800
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      0.0
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      10800
      Спецификация
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      Минимальная партия
      1
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      10800c НДС
    • ООО "СЦИЛЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4469,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5274
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Подробнее
      5274c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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