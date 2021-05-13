Черенок для щетки алюминий 138СМ VILEDA резьбовое соединение (насадка 602128, щетка 602136)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки алюминий 138СМ VILEDA резьбовое соединение (насадка 602128, щетка 602136)- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки