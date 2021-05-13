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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Черенок для щетки алюминий 138СМ VILEDA резьбовое соединение (насадка 602128, щетка 602136)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для щетки алюминий 138СМ VILEDA резьбовое соединение (насадка 602128, щетка 602136)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки алюминий 138СМ VILEDA резьбовое соединение (насадка 602128, щетка 602136)- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Черенок для щетки алюминий 138СМ VILEDA резьбовое соединение (насадка 602128, щетка 602136)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 140
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    Единица измерения:
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      Спецификация
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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