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    Главная / Торговый портал / Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент / Принадлежность к мерам массы, отсчетным устройствам к весоизмерителям и весоизмерительным устройствам прочим .Гиря F2 калибровочная (с поверкой)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Принадлежность к мерам массы, отсчетным устройствам к весоизмерителям и весоизмерительным устройствам прочим .Гиря F2 калибровочная (с поверкой)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Принадлежность к мерам массы, отсчетным устройствам к весоизмерителям и весоизмерительным устройствам прочим .Гиря F2 калибровочная (с поверкой)- Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
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    Принадлежность к мерам массы, отсчетным устройствам к весоизмерителям и весоизмерительным устройствам прочим .Гиря F2 калибровочная (с поверкой)

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    Цена
    от 45784
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ВЕКТОН-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38800
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      45784
      Спецификация
      Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45784c НДС

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