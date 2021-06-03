Черенок для лопат со срезом FIT березовый 40ММ 1300ММ
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Черенок для лопат дерево 40ММ 1300ММ тип 4, ГОСТ 19596-87
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 50₽
Черенок для лопат шлифованный деревянный 35ММ
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 140,1₽
Ручка для напильника 400ММ Sitomo пластмасса
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 88,32₽
Ручка для напильника 300ММ Sitomo пластмасса
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 44,4₽
Ручка для напильника 200ММ Sitomo пластмасса
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 46,8₽
Черенок для лопат березовый 1 сорт 40ММ 1250ММ
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 29,74₽
Черенок для лопат дерево 40ММ Обнинск
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Ручка для напильника 300ММ пластмасса
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Черенок для лопат березовый высший 40ММ 1200ММ
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Черенок для лопат деревянный 1 сорт 40ММ 1200ММ
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 112,8₽
Черенок для лопат сухой, шлифованный ЗУБР 1 сорт 1300ММ 39430-SD
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 324,82₽