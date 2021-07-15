Выполнение работ по устройству перегородки со столешницей и дверью из гипсокартона перегородка: 1200х4000х150ММ, столешница: 400х1000ММ в два слоя с отделкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по устройству перегородки со столешницей и дверью из гипсокартона перегородка: 1200х4000х150ММ, столешница: 400х1000ММ в два слоя с отделкой- Работы отделочные декоративные