Подголовник для бани и сауны 500х350ММ фетр серый
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
от 220₽
Органайзеры подвесной ПВХ синий 240х860ММ 5560 Китай
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка 2 А ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Zalger Perfo Ricci 120х38СМ 0.98М металл подставка под утюг 5.5КГ 542502 Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2900₽
Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 3150₽
Карниз для ванной комнаты Bath Plus угловой алюминиевый 15х150х2.5СМ хром
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Россия pr012395
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Решетка для ванн для пола в душевую липа 70х100
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1300₽
Карниз Сабур тяговый гипсовый 10х10СМ 00195486
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 377,6₽
Вешалка для одежды осина 600х320х175ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые для бани белые эконом махра, подошва ЭВА 3ММ, закрытый верх
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 82,6₽