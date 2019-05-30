Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки