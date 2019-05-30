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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )

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    Цена
    от 63
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      53,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      63
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      63c НДС

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