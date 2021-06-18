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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Фотореле ФР 602 IP44
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотореле ФР 602 IP44

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотореле ФР 602 IP44- Части светильников и осветительных устройств
    49
    Фотореле ФР 602 IP44

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 275
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      311,69
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Тип изделия: Фотореле Род тока: Переменный (AC) Коммутируемый ток, А: 20 Напряжение, В: 220 Номинальный ток,А: 25 Способ монтажа: На конструкцию Диапазон измерения освещенности, лк: 5-50 Номинальное напряжение, В: 230 Описание: Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности. Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-99 Установка: Накладной
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      1000
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      311,69c НДС
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      275
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      275
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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