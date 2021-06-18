Характеристики

Тип изделия: Фотореле Род тока: Переменный (AC) Коммутируемый ток, А: 20 Напряжение, В: 220 Номинальный ток,А: 25 Способ монтажа: На конструкцию Диапазон измерения освещенности, лк: 5-50 Номинальное напряжение, В: 230 Описание: Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности. Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-99 Установка: Накладной