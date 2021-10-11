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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Клемма заземления СС 400А "ТАТКРАФТ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клемма заземления СС 400А "ТАТКРАФТ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клемма заземления СС 400А "ТАТКРАФТ"- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    14
    Клемма заземления СС 400А "ТАТКРАФТ"

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    Цена
    от 1099,76
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТРЕЙДЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      932
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1099,76
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1099,76c НДС

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