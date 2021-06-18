Кронштейн BS-100 для крепления светильников
Части светильников и осветительных устройств
от 1310₽
Фотореле SEN26/LXP02 22008 Feron 2200ВТ IP44 белый
Части светильников и осветительных устройств
от 12015,3₽
Фотореле ФДС-03-220 IP54
Части светильников и осветительных устройств
от 6608₽
Электропривод фокуса с редуктором в сборе 82520405 для прожектора ледового
Части светильников и осветительных устройств
от 11394₽
Деталь дополнительная разъем (штеккер) NEUTRIK NC3MX для театральных световых приборов Coemar, Infinity Spot XL
Части светильников и осветительных устройств
от 466,34₽
Деталь дополнительная разъем NEUTRIK NC3FXX FEMALE для театральных световых приборов Coemar, Infinity Spot XL
Части светильников и осветительных устройств
от 378₽
Фотореле датчик освещенности Интеллект модуль RFZUMDOM 5-25V TS485 0.3ВТ IP20 SBus RS-485 IM, ModBus RTU -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 46х70х31ММ
Части светильников и осветительных устройств
от 5975₽
Корпус плоский универсальный TDM для светильников серии НТУ А85 поликарбонат
Части светильников и осветительных устройств
от 105,06₽
Корпус взрывозащищенный для светильника СГЖ01-3720С коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав Взрыв ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Профиль накладной Feron CAB262 для светодиодиодной ленты серебристый 15.2х6.5х2000ММ алюминиевый 2 заглушки, 4 крепежа
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Профиль угловой Feron CAB272 для светодиодиодной ленты серебристый 10х25х2000ММ металл/пластик 2 заглушки, 4 крепежа
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Роутер Световые Технологии Imagine 920 230В серый 91х160х62ММ УХЛ4 IP30 пластик 4911002640
Части светильников и осветительных устройств
от 241200₽