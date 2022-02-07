Шкаф металлический для документов ШАМ 850х500х1860ММ светло-серый RAL7035 2 секции с 3-я регулируемыми полками, замком на двери и ригельной системой запирания ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для документов ШАМ 850х500х1860ММ светло-серый RAL7035 2 секции с 3-я регулируемыми полками, замком на двери и ригельной системой запирания ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"- Шкафы металлические прочие