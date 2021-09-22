Кресло Electra A экокожа/хром черный 53х61х108-118СМ на полозьях с низкой спинкой ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Electra A экокожа/хром черный 53х61х108-118СМ на полозьях с низкой спинкой ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"- Мебель для офисов и предприятий торговли