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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе / Пособие наглядное дизайн, багет алюминиевый Нельсон 02-001 золото глянец, бумага широкоформатная 170 г/м2, пленка монтажная, картон Luxline (2ММ), пленка ламинационная, стекло (2ММ), печать широкоформатная, дизайн 650х450ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пособие наглядное дизайн, багет алюминиевый Нельсон 02-001 золото глянец, бумага широкоформатная 170 г/м2, пленка монтажная, картон Luxline (2ММ), пленка ламинационная, стекло (2ММ), печать широкоформатная, дизайн 650х450ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пособие наглядное дизайн, багет алюминиевый Нельсон 02-001 золото глянец, бумага широкоформатная 170 г/м2, пленка монтажная, картон Luxline (2ММ), пленка ламинационная, стекло (2ММ), печать широкоформатная, дизайн 650х450ММ- Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе
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    Пособие наглядное дизайн, багет алюминиевый Нельсон 02-001 золото глянец, бумага широкоформатная 170 г/м2, пленка монтажная, картон Luxline (2ММ), пленка ламинационная, стекло (2ММ), печать широкоформатная, дизайн 650х450ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 28060,59
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СЕРВИСЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23780,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28060,59
      Спецификация
      Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28060,59c НДС

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