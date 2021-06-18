Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник светодиодный NL-1301-512-40 38ВТ 164-276В 3950К 4840ЛМ 595х595х50ММ УХЛ4 IP40 512ШТ ООО "НьюЛайт"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник светодиодный NL-1301-512-40 38ВТ 164-276В 3950К 4840ЛМ 595х595х50ММ УХЛ4 IP40 512ШТ ООО "НьюЛайт"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник светодиодный NL-1301-512-40 38ВТ 164-276В 3950К 4840ЛМ 595х595х50ММ УХЛ4 IP40 512ШТ ООО "НьюЛайт"- Светильники и осветительные устройства
    11
    Светильник светодиодный NL-1301-512-40 38ВТ 164-276В 3950К 4840ЛМ 595х595х50ММ УХЛ4 IP40 512ШТ ООО "НьюЛайт"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "НЬЮЛАЙТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Мощность 38±2Вт, Напряжение питания от 164 до 276 В (АС), Частота 50 Гц , Световой поток 5000 лм, количество светодиодов - 128 шт., мощность одного светодиода - 0,650 Вт, Рабочий ток 150 мА, Срок службы светодиодного модуля более 110000 часов, Индекс цветопередачи, Ra: 82, Цветовая температура, К: 3985 ± 275 (нейтральный белый), 5028 ± 283 (холодный белый) Пульсация, % : не более 0,5, Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40, Климатическое исполнение: УХЛ 4, Класс защиты от поражения электрическим током I, Диапазон рабочих температур: от -30°С до + 50°С , габаритные размеры 595*595*50 мм, масса 3,5 кг Производитель НьюЛайт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "НЬЮЛАЙТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Светильник настенно-потолочный пылевлагозащищенный светодиодный ОЭСС СД.П 60 60ВТ 220В 6600ЛМ 110ЛМ/ВТ 1270х150х100ММ УХЛ1 2КГ IP65 0.97
    Светильники и осветительные устройства
    от 3960
    В корзину
    Светильник модульный на скобе светодиодный ВЭЛАН-06-СД.Л.300-С-УХЛ1 300ВТ 200-240В 4500-5700К УХЛ1 IP66 ТУ3461-015-00213569-2010
    Светильники и осветительные устройства
    от 8400
    В корзину
    Светильник переносной взрывозащищенный СГР01-12СЦ1-12DC-15/ВГМ 12В IP66 1Ex d IIC T6 Gb кабель 15 метров с разъемом ВГМ
    Светильники и осветительные устройства
    от 29470
    В корзину
    Светильник промышленный светодиодный LZ.OPL ECO LED 600 5000K 1074000500 ООО "МГК"Световые Технологии"
    Светильники и осветительные устройства
    от 2020
    В корзину
    Светильник настенно-потолочный светодиодный JazzWay PPL 595/U 2853486E 36ВТ 180-265В 4000К 3000ЛМ 595х19х595ММ УХЛ4 белый IP40 сталь/ полистирол призма
    Светильники и осветительные устройства
    от 715
    В корзину
    Светильник ОЭСС-СД.Л-320С4 320ВТ 33115ЛМ 592х415х294ММ УХЛ1 17.5КГ IP67
    Светильники и осветительные устройства
    от 65259,9
    В корзину
    Табло световое складное световозвращающее "Большая ширина" 100х500СМ на кронштейне с универсальным креплением
    Светильники и осветительные устройства
    от 8755,56
    В корзину
    Светильник NL-2001-50 60ВТ 4000-5000К 8700ЛМ 255х130х124ММ УХЛ4 IP66
    Светильники и осветительные устройства
    от 3600
    В корзину
    Светильник ЭмПРА MIRS67 218F LLB-EB3/S 3/5 TW PC M20 2х18ВТ 230В G13 IP66/67 -30...+45ГРАД ЦЕЛЬС
    Светильники и осветительные устройства
    от 41784
    В корзину
    Светильник промышленный светодиодный УСС-70/100 75ВТ 7200ЛМ 820х185х65ММ УХЛ1 IP67
    Светильники и осветительные устройства
    от 7080
    В корзину
    Светильник потолочный универсальный светодиодный ОЭСС-СД.У 40ВТ 170-265В 4400ЛМ 110ЛМ/ВТ 595х595х40ММ УХЛ4 IP20 0.97 Ra85-90 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС Д
    Светильники и осветительные устройства
    от 7113,6
    В корзину
    Светильник встраиваемый ОЭСС-СД.П 24/5 24ВТ 90...264В УХЛ4 IP20
    Светильники и осветительные устройства
    Не указана
    В корзину
    Позвонить