Характеристики

Мощность 38±2Вт, Напряжение питания от 164 до 276 В (АС), Частота 50 Гц , Световой поток 5000 лм, количество светодиодов - 128 шт., мощность одного светодиода - 0,650 Вт, Рабочий ток 150 мА, Срок службы светодиодного модуля более 110000 часов, Индекс цветопередачи, Ra: 82, Цветовая температура, К: 3985 ± 275 (нейтральный белый), 5028 ± 283 (холодный белый) Пульсация, % : не более 0,5, Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40, Климатическое исполнение: УХЛ 4, Класс защиты от поражения электрическим током I, Диапазон рабочих температур: от -30°С до + 50°С , габаритные размеры 595*595*50 мм, масса 3,5 кг Производитель НьюЛайт