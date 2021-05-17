USB-флеш-накопитель 8ГБАЙТ пластик белый 87х55ММ с полноцветной печатью с двух сторон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: USB-флеш-накопитель 8ГБАЙТ пластик белый 87х55ММ с полноцветной печатью с двух сторон- Устройства запоминающие внешние