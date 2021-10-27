Характеристики

Набор реагентов для определения ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с холинэстеразой /холиноксидазой /пероксидазой /полимером-детергентом, биреагент, дифференцировка. Объем 80 мл. 250 тестов. Состав набора: Реагент А: 1х60, Буфер Гуда, холестеролэстераза 2 Ед/мл, холестеролоксидаза 0,6 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В: 1х20 мл, Буфер Гуда, холестеролэстераза ё1,4 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза 2 кМЕ/л, детергент. Рабочий реагент готов к использованию и стабилен в течение срока годности при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1,8 мг/дл = 0,05ммоль/л. Предел линейности 150 мг/дл = 3.9 ммоль/л. Коэффициэнт вариации 2,2% - 2,5% внутри серии (сходимость), 3,2-4,4% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности