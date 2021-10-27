Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Плазма контрольная (пул здоровых доноров). Плазма крови человека с нормальным уровнем параметров системы гемостаза, лиофильно высушенная. Аттестована 4 параметрам: протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену.
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Ставропольский край
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2100₽c НДС
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