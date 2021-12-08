Тест-система для выявления ферментов крови, других ферментов и гормонов NycoCard HbA1c

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления ферментов крови, других ферментов и гормонов NycoCard HbA1c- Препараты диагностические