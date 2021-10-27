Характеристики

Набор реагентов для определения ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с холестеролэестеразой /холестеролоксидазой /полимером-детергентом, биреагент, дифференцировка. Объем 80 мл. 260 тестов. Состав набора: Реагент А: 1х60, MES буфер 30 ммоль/л, холестеролэстераза 1,6 Ед/мл, холестеролоксидаза 1,6 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, аскорбат оксидаза 3,0 МЕ/л, пероксидаза 2 Е/мл, детергент, рН 6,3. Реагент В: 1х20 мл, MES буфер 30 ммоль/л,, пероксидаза 2 Ед/мл, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6,3. Рабочий реагент готов к использованию и стабилен в течение срока годности при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0,31 мг/дл = 0.01 ммоль/л., Предел линейности 990 мг/дл = 25,6 ммоль/л. Коэффициэнт вариации 1,1% - 1,4% внутри серии (сходимость), 2,0-3,4% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности