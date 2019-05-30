Фотобарабан DR-212 для bizhub 25e (42 000 копий/отпечатков)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан DR-212 для bizhub 25e (42 000 копий/отпечатков)- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства