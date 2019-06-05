Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Установка для зондирования грунта (статического зондирования) УСЗ-20 Копры и копровое оборудование для свайных работ от 5200000 ₽ В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1-01 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Г ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия Копры и копровое оборудование для свайных работ Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный штанговый 4700000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 3000КГ 42.4КДЖ 42УД/МИН 1.2-4.0Т 12.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Оборудование строительное Вибратор ИВ-101Б 380В 250ВТ 50(3000)ВИБ/МИН 5кН ГОСТ 31606-2012 Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения от 32400 ₽ В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМК ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину