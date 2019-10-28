Тапочки одноразовые открытый мыс Стандарт 42-44 белые подошва ППЭ 4ММ, союзка спандбокс в индивидуальной упаковке
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 19,5₽
Доска гладильная Ника 106.5х29СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 3150₽
Вешалка 4 А ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые Водолей Эконом белые ПВХ, подошва ЭВА 150ПАР
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная "Ника Белль Классик 3" изготовлены из облегченной мебельной трубы, рабочая поверхность выполнена из ДСП и обтянута чехлом из хлопчатобумажной ткани. Ножки имеют пластиковые наконечники.Подставка под утюг с силиконовыми заклепками.Съемный подрукавник.
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1390₽
Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 390₽
Зубочистки Лайма деревянные в индивидуальной бумажной упаковке 65ММ 1000ШТ 604771
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 96₽
Доска гладильная Zalger Perfo Ricci 120х38СМ 0.98М металл подставка под утюг 5.5КГ 542502 Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2900₽
Тапочки одноразовые сборные "2А" 42-44
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка для одежды костюмная напольная Weber бук венге, матовый
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 11690,7₽
Колода разрубочная Atesy КР-500/800 650х650х800ММ дерево/сталь
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 43139,17₽