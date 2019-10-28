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    Главная / Торговый портал / Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева / Рамка багетная Stella Белоснежка 400х500ММ пластик золото 2160-BB
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рамка багетная Stella Белоснежка 400х500ММ пластик золото 2160-BB

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная Stella Белоснежка 400х500ММ пластик золото 2160-BB- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
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    Рамка багетная Stella Белоснежка 400х500ММ пластик золото 2160-BB

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    Цена
    от 1288
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель МАКСИМОВ АРНОЛЬД ПЕТРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1091,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1288
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1288c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1091,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1288
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1288c НДС

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