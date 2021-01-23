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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА ЛЛ 2х36ВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА ЛЛ 2х36ВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА ЛЛ 2х36ВТ- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
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    Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА ЛЛ 2х36ВТ

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    Поставщики
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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