Сапоги 123-0010-01 серия Артель ПВХ оливковые для защиты от воды с антибактериальной стелькой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги 123-0010-01 серия Артель ПВХ оливковые для защиты от воды с антибактериальной стелькой- Обувь повседневная с верхом из кожи