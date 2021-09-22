Кресло для приемных и переговорных Samba экокожа черный 90х46х18.5СМ на хромированнй раме, подлокотники металлические с накладками из массива дерева

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для приемных и переговорных Samba экокожа черный 90х46х18.5СМ на хромированнй раме, подлокотники металлические с накладками из массива дерева- Мебель для офисов и предприятий торговли